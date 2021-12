Tempesta d' amore | anticipazioni tedesche | Max pazzo di gelosia

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ad', nel corso delle prossime puntate, arriverà ad una clamorosa svolta la storyline incentrata su Vanessa Sonnbichler e Max Richter, come segnalano le. Da tempo innamorata pazza del personal trainer, la nipote di Alfons si è ormai messa il cuore in pace dal momento che il ragazzo più volte le ha spiegato di volerle bene come un'amica e di non ricambiare i suoi sentimenti. Max, inoltre, è ancora concentrato su Shirin che, a sua volta, non ha intenzione di concedere una possibilità allo scapestrato e superficiale Richter. Di recente, il giovane ha regalato a Vanessa l'autobiografia di Georg Fichtl, un campione di scherma che ha molto in comune con lei visto che ha avuto un gravissimo infortunio dal quale si è poi ripreso, tornando al successo con impegno e forza di volontà. Il ...