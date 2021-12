Tempesta d' amore | anticipazioni 23 dicembre | la confessione di Ariane

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 dicembre 2021)Kalenberg sarà protagonista di un gesto inaspettato che lascerà il pubblico did'senza parole, come svelano ledi oggi, giovedì 23. La dark lady, di recente, è caduta nella trappola di Christoph Saalfeld che, in combutta con il dottor Kamml, le sta facendo credere di avere un tumore al cervello incurabile. La Kalenberg, provata da questa notizia e convinta di avere pochi mesi di vita, ha innanzitutto allontanato Erik Vogt e poi ha deciso di non condividere con nessuno la sua diagnosi. Sopraffatta dal dolore e dalla disperazione, però,deciderà di ripulire la propria coscienza e per prima cosa avrà un colloquio con Michael al quale confesserà di aver costruito delle prove false contro di lui per accusarlo di averle provocato uno ...