Tamponi, l’ordine dei medici di Milano: “Situazione ingestibile”. E attacca il portale di Ats, che replica: “Facciano più test in studio” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Quella dei Tamponi in Lombardia “è una Situazione ormai ingestibile”. A dirlo è il presidente dell’ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, Roberto Carlo Rossi. A dimostrarlo sono le lunghe code che si formano da giorni nei pressi delle farmacie. “Un problema peggiorato dal sistema informatico lombardo”, sostiene l’ordine, con i medici di base che da diverse settimane denunciano il malfunzionamento delle prenotazioni. Ma dall’Agenzia Tutela Salute (ATS) del capoluogo si fa notare che in questi giorni segna nuovi record di contagi da inizio pandemia. “Mai tanti da inizio pandemia: tutto il sistema è stato rallentato e comunque migliaia di prenotazioni sono andate a buon fine nella giornata di ieri”, spiegano dall’interno di Ats, dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Quella deiin Lombardia “è unaormai”. A dirlo è il presidente deldeiChirurghi e Odontoiatri di, Roberto Carlo Rossi. A dimostrarlo sono le lunghe code che si formano da giorni nei pressi delle farmacie. “Un problema peggiorato dal sistema informatico lombardo”, sostiene, con idi base che da diverse settimane denunciano il malfunzionamento delle prenotazioni. Ma dall’Agenzia Tutela Salute (ATS) del capoluogo si fa notare che in questi giorni segna nuovi record di contagi da inizio pandemia. “Mai tanti da inizio pandemia: tutto il sistema è stato rallentato e comunque migliaia di prenotazioni sono andate a buon fine nella giornata di ieri”, spiegano dall’interno di Ats, dove ...

