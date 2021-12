Tamponi Covid, Anna Carla Pozzi (Ats Milano): “Vi spiego perché il sistema è quasi al collasso” (Di giovedì 23 dicembre 2021) In attesa delle decisioni di governo e del Cts a Milano la corsa al tampone sta creando ingorghi e code davanti alla farmacie, tutto questo mentre in città salgono i contagi e le persone in quarantena. La dottoressa Anna Carla Pozzi, medico di famiglia dell’Ats e presidente di Fimmg Milano, ne ha parlato ai L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) In attesa delle decisioni di governo e del Cts ala corsa al tampone sta creando ingorghi e code davanti alla farmacie, tutto questo mentre in città salgono i contagi e le persone in quarantena. La dottoressa, medico di famiglia dell’Ats e presidente di Fimmg, ne ha parlato ai L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

rtl1025 : ?? Sono 44.595 i casi di #Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la pa… - NicolaPorro : ?? Assurdo, leggete cosa potrebbe partorire la cabina di regia del governo domani???? - CottarelliCPI : Omicron avanza. Se vogliamo evitare le chiusure occorre agire su ogni fronte possibile. Terza dosi, rafforzare uso… - Bibolotty : comunque il Natale più ricco sarà certamente quello dei farmacisti. qui sul lago non si trova un posto libero per i… - EmMicucci : #COvid #Scuola. Probabili oggi+12.486 nuovi contagi di bambini e ragazzi. Solo oggi. Per #Iss infatti il 28% di tu… -