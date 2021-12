Tamponi ai vaccinati in discoteca, Bassetti: "Solo se sono passati più di 5 mesi dalla seconda dose" (Di giovedì 23 dicembre 2021) 'Non credo che verrà chiesto il tampone per i grandi eventi come stadi, concerti, cinema e teatri perché sarebbe la condanna a morte della campagna vaccinale'. Così l'infettivologo Matteo Bassetti a ' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) 'Non credo che verrà chiesto il tampone per i grandi eventi come stadi, concerti, cinema e teatri perché sarebbe la condanna a morte della campagna vaccinale'. Così l'infettivologo Matteoa ' ...

matteograndi : Green pass rafforzato per tutte le attività sociali e smartworking. E fine delle idiozie su tamponi ai vaccinati e… - NicolaPorro : ?? #Natale col #Covid: prima i tamponi rischiano di bucare il cervello, poi servono pure ai vaccinati... Il mio edit… - Tg3web : Attesa per la Cabina di regia di domani, che dovrà adottare nuove misure di contrasto alla pandemia. 'Decideremo in… - pizzi_cristina : RT @GiulioMarini2: .@Palazzo_Chigi @MinisteroSalute in realtà la Risoluzione del Consiglio D’Europa 2383/21, paragrafo 8, c’era già quest’e… - DeodatoRibeira : RT @GiulioMarini2: .@Palazzo_Chigi @MinisteroSalute in realtà la Risoluzione del Consiglio D’Europa 2383/21, paragrafo 8, c’era già quest’e… -