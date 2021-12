Tamponi ai vaccinati con due dosi e Super Green Pass per il lavoro: oggi le nuove misure anti-Covid del governo (Di giovedì 23 dicembre 2021) oggi le nuove misure anti-Covid del governo: le anticipazioni delle norme Tampone obbligatorio per alcuni eventi per i vaccinati con due dosi, riduzione della validità del Green Pass, obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca: sono alcune delle nuove misure anti-Covid che il governo si appresta a varare nella giornata di oggi, giovedì 23 dicembre: di seguito le anticipazioni sulle norme allo studio dell’esecutivo. Il confronto decisivo tra le forze che sostengono la maggioranza è in programma alle 10,30 a Palazzo Chigi quando si riunirà la Cabina di Regia. Lì, verranno ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021)ledel: lecipazioni delle norme Tampone obbligatorio per alcuni eventi per icon due, riduzione della validità del, obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca: sono alcune delleche ilsi appresta a varare nella giornata di, giovedì 23 dicembre: di seguito lecipazioni sulle norme allo studio dell’esecutivo. Il confronto decisivo tra le forze che sostengono la maggioranza è in programma alle 10,30 a Palazzo Chigi quando si riunirà la Cabina di Regia. Lì, verranno ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Natale col #Covid: prima i tamponi rischiano di bucare il cervello, poi servono pure ai vaccinati... Il mio edit… - matteograndi : Green pass rafforzato per tutte le attività sociali e smartworking. E fine delle idiozie su tamponi ai vaccinati e… - Tg3web : Attesa per la Cabina di regia di domani, che dovrà adottare nuove misure di contrasto alla pandemia. 'Decideremo in… - Eedaii : RT @repubblica: Covid, tamponi ai vaccinati e Super Green Pass per il lavoro. Oggi le nuove misure. Variante Omicron dietro il 25% dei cont… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Domani pomeriggio sapremo se verrà introdotto il #tamponeobbligatorio a pagamento per i grandi eventi anche per i vaccina… -