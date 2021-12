Tamponi a vaccinati? Sileri: “Importante per individuare catene di contagio” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “L’estensione dell’uso dei Tamponi anche ai vaccinati, potrebbe aiutare a individuare e isolare le catene di trasmissione del virus”. Lo ha chiarito il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus, sottolineando che “in una situazione nella quale la nuova variante Omicron dovesse diffondersi a macchia d’olio un maggiore utilizzo dei Tamponi in determinati contesti e con criteri ben definiti, per esempio quando si è in attesa della terza dose, è auspicabile per individuare il virus e le catene di contagio. Il problema è che con la variante omicron ci saranno tante persone positive e questo porta a tante persone in isolamento”. Sulla terza dose agli under 18 e la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) “L’estensione dell’uso deianche ai, potrebbe aiutare ae isolare ledi trasmissione del virus”. Lo ha chiarito il sottosegretario alla Salute Pierpaoloai microfoni di ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus, sottolineando che “in una situazione nella quale la nuova variante Omicron dovesse diffondersi a macchia d’olio un maggiore utilizzo deiin determinati contesti e con criteri ben definiti, per esempio quando si è in attesa della terza dose, è auspicabile peril virus e ledi. Il problema è che con la variante omicron ci saranno tante persone positive e questo porta a tante persone in isolamento”. Sulla terza dose agli under 18 e la ...

