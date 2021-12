Tampone per i vaccinati e mascherine all'aperto. Scuola, no vacanze extra Alle 9,45 la Cabina di regia (Di giovedì 23 dicembre 2021) È ormai pronta la stretta anti - di fine anno. Oggi l'ormai attesissima Cabina di regia voluta da , stabilirà infatti quali nuove misure saranno messe in campo dal governo a partire dal 27 dicembre ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) È ormai pronta la stretta anti - di fine anno. Oggi l'ormai attesissimadivoluta da , stabilirà infatti quali nuove misure saranno messe in campo dal governo a partire dal 27 dicembre ...

Advertising

VittorioSgarbi : Adesso è tutto chiaro: i vaccinati che hanno fatto tre dosi devono fare il tampone come quelli che non ne hanno fat… - stanzaselvaggia : A Milano è molto complicato fare un tampone molecolare, se non spendendo un sacco di soldi. Farmacie sotto pression… - sscnapoli : ?? Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si… - arquer12 : RT @valy_s: Albergatore “pensavamo di essere fuori per questo #Natale e invece niente. Arrivano cancellazioni,italiani ma pure stranieri pe… - elenaprimudaja : @BarbaGiampi Libero di farti il tampone per entrare sl cinema -