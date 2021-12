Tampone di Capodanno, forse esentato chi ha fatto la terza dose. Oggi il nuovo decreto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic – Tampone di Capodanno per i vaccinati, forse chi ha fatto la terza dose sarà esentato: il governo con un nuovo decreto punta a imprimere una stretta natalizia (ancora) contro il Covid. Per il resto, non è ancora dato sapere di quanto sarà ridotta la validità del green pass, sempre per costringere i vaccinati a fare la terza dose. Né se sarà introdotto l’obbligo vaccinale per altre categorie professionali, come i dipendenti della Pa a contatto con il pubblico. Sembra invece certo che sarà ripristinato l’obbligo di mascherina all’aperto. Anche perché diversi amministratori locali hanno già reintrodotto la misura. Tampone di Capodanno, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic –diper i vaccinati,chi halasarà: il governo con unpunta a imprimere una stretta natalizia (ancora) contro il Covid. Per il resto, non è ancora dato sapere di quanto sarà ridotta la validità del green pass, sempre per costringere i vaccinati a fare la. Né se sarà introdotto l’obbligo vaccinale per altre categorie professionali, come i dipendenti della Pa a contatto con il pubblico. Sembra invece certo che sarà ripristinato l’obbligo di mascherina all’aperto. Anche perché diversi amministratori locali hanno già reintrodotto la misura.di, ...

