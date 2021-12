Tampone ai vaccinati con 2 dosi, mascherine Ffp2 e Green pass sul lavoro: cosa c’è nel nuovo decreto Covid (Di giovedì 23 dicembre 2021) Chi è vaccinato con due dosi dovrà fare un test del Tampone per accedere agli eventi e alle discoteche. Ne sarà esentato chi avrà ricevuto la terza dose. E validità del Green pass ridotta a sei o a cinque mesi. Questa è la posizione che il presidente del Consiglio Mario Draghi porterà oggi alla Cabina di Regia che precederà il varo del nuovo decreto Covid. Il consiglio dei ministri che dovrà dare l’ok al nuovo provvedimento è previsto subito dopo la riunione dei ministri competenti e degli esperti. Mentre sul tavolo del premier ci sono anche altre ipotesi: come quella di rendere obbligatorie le mascherine Ffp2 in tutti i luoghi chiusi. Quindi sui posti di lavoro, al cinema, a teatro, al ristorante e ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Chi è vaccinato con duedovrà fare un test delper accedere agli eventi e alle discoteche. Ne sarà esentato chi avrà ricevuto la terza dose. E validità delridotta a sei o a cinque mesi. Questa è la posizione che il presidente del Consiglio Mario Draghi porterà oggi alla Cabina di Regia che precederà il varo del. Il consiglio dei ministri che dovrà dare l’ok alprovvedimento è previsto subito dopo la riunione dei ministri competenti e degli esperti. Mentre sul tavolo del premier ci sono anche altre ipotesi: come quella di rendere obbligatorie lein tutti i luoghi chiusi. Quindi sui posti di, al cinema, a teatro, al ristorante e ...

