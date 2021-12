Tampone a chi non ha la terza dose per feste e discoteche e green pass rafforzato di sei mesi: le regole del nuovo decreto Covid (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi la decisione sulle nuove misure del decreto. L’ipotesi di poter prenotare la terza dose a tre mesi dalla seconda. In Italia la variante Omicron è già al 30% Leggi su corriere (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi la decisione sulle nuove misure del. L’ipotesi di poter prenotare laa tredalla seconda. In Italia la variante Omicron è già al 30%

Advertising

stanzaselvaggia : Temo non sia ben chiaro cosa sta succedendo nelle farmacie lombarde e la situazione di chi si trova a dover fare un… - AlbertoBagnai : Come abbiamo sempre sostenuto, il vaccino lo fai per te (possibilmente solo se vuoi), il tampone lo fai per gli alt… - SimoneCosimi : Il tampone per andare al cinema o al teatro, al vaccinato, glielo devi dare gratis. Sennò finiamo che chi può conti… - Redblack100x100 : Ma per chi ha la terza dose non serve il tampone per lo stadio? Oppure ho capito male io? #terzadose - AssiElena : RT @elyisa83: Vogliono fare il tampone a chi ha il super GP e vogliono togliere il tampone ai non vaccìnati per dare loro il super GP? Ma… -