SuperEnalotto: l'estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi giovedì 23 dicembre 2021 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il mese di dicembre inizia a vivere i suo periodo più caldo con le feste natalizie che si spera possano portare ai tanti giocatori tante vincite degne di nota. Il gioco del SuperEnalotto torna a mettere in palio i suoi ricchi premi anche giovedì 23 dicembre 2021 in compagnia del Jackpot più alto d'Italia arrivato a valere ben 129 milioni e 400mila euro. Segui l'estrazione di oggi giovedì 23 dicembre 2021 che si svolge puntuale alle ore 20:00 e scopri i 6 numeri che compongono la combinazione vincente di giornata in grado di riempire di oro i fortunati giocatori. Qui puoi trovare le vecchie estrazioni del Lotto.

