Su Rtl 102.5 la messa di Natale celebrata da Don Mazzi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Don Mazzi – foto copyright L'OpinionistaMILANO – Il 24 dicembre, dalle 23.30, RTL 102.5 si collegherà in diretta e in radiovisione con la comunità Exodus di Don Antonio Mazzi (foto) all'interno del Parco Lambro di Milano per la solenne messa della notte di Natale. La collaborazione di RTL 102.5 con la comunità Exodus prosegue felicemente da diversi decenni. La Santa messa, trasmessa in diretta in radiovisione, sarà celebrata da Don Antonio Mazzi insieme a Don Felice Riva, cappellano dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Nella sede di Exodus, per commentare la messa, ci saranno la direttrice delle news, Ivana Faccioli, ed Enrico Galletti, conduttore di Non Stop News. Don Antonio Mazzi pronuncerà l'omelia, un'occasione per ...

