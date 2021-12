Stanotte a Napoli: il regalo di Alberto Angela al pubblico di Rai 1 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una serata molto particolare quella che Rai 1 ha pensato per il Natale. Una serata speciale il 25 dicembre con un regalo che solo Alberto Angela poteva fare al pubblico della rete. Perchè le scoperte si sa, sono i regali più belli. E’ Stanotte a Napoli il regalo del divulgatore scientifico per tutto il pubblico e per gli italiani che resteranno a casa la sera del 25. Sulla scia delle serate dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei, continua la serie con una puntata straordinaria dedicata alla città di Napoli, all’insegna della scoperta e della bellezza. Nella sera di Natale, alle 21.25 su Rai1, Alberto Angela e la sua troupe si muovono nei vicoli della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una serata molto particolare quella che Rai 1 ha pensato per il Natale. Una serata speciale il 25 dicembre con unche solopoteva fare aldella rete. Perchè le scoperte si sa, sono i regali più belli. E’ildel divulgatore scientifico per tutto ile per gli italiani che resteranno a casa la sera del 25. Sulla scia delle serate dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei, continua la serie con una puntata straordinaria dedicata alla città di, all’insegna della scoperta e della bellezza. Nella sera di Natale, alle 21.25 su Rai1,e la sua troupe si muovono nei vicoli della ...

