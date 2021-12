Stangata da 11 miliardi per famiglie e imprese italiane. Colpa anche del gas (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’anno che verrà sarà difficile per le famiglie. L’inflazione galoppante, dentro e fuori l’Europa, giocherà un brutto scherzo alle tasche degli italiani, ancora alle prese con la quarta ondata della pandemia. In altre parole, aumenti per 11 miliardi derivanti dal caro bollette e dal rialzo dei prezzi. Il dato, impietoso, è contenuto nell’ultima analisi di Confcommercio sugli effetti della ripresa inflazionistica e del caro-bollette sulle famiglie e sulle imprese. “La vivacità dei consumi che sta caratterizzando il periodo natalizio rischia di subire un brusco e pesante stop. Infatti, il caro-bollette derivante dalla crisi dei mercati dell’elettricità e del gas e la corsa dell’inflazione che, in considerazione degli aumenti attesi già per gennaio, rischia di superare nella parte iniziale del prossimo anno il 4%, ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’anno che verrà sarà difficile per le. L’inflazione galoppante, dentro e fuori l’Europa, giocherà un brutto scherzo alle tasche degli italiani, ancora alle prese con la quarta ondata della pandemia. In altre parole, aumenti per 11derivanti dal caro bollette e dal rialzo dei prezzi. Il dato, impietoso, è contenuto nell’ultima analisi di Confcommercio sugli effetti della ripresa inflazionistica e del caro-bollette sullee sulle. “La vivacità dei consumi che sta caratterizzando il periodo natalizio rischia di subire un brusco e pesante stop. Infatti, il caro-bollette derivante dalla crisi dei mercati dell’elettricità e del gas e la corsa dell’inflazione che, in considerazione degli aumenti attesi già per gennaio, rischia di superare nella parte iniziale del prossimo anno il 4%, ...

