Stadio, il Comune contrattacca: chiesti 331 mln di danni alla Roma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Comune di Roma passa al contrattacco sul tema Stadio. Dopo il ricorso con richiesta di danni da 291 milioni presentato da Eurnova e dalla Cpi del tycoon ceco Radovan Vitek, il Campidoglio ora chiede 331 milioni di euro di danni alla Roma, oltre che ai suoi due ex partner nel progetto dello Stadio di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildipassa al contrattacco sul tema. Dopo il ricorso con richiesta dida 291 milioni presentato da Eurnova e dCpi del tycoon ceco Radovan Vitek, il Campidoglio ora chiede 331 milioni di euro di, oltre che ai suoi due ex partner nel progetto dellodi L'articolo

