Stadi, mascherina obbligatoria. Vezzali: "Le società controllino i tifosi…" (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante Omicron spaventa ed i contagi in aumento certificano che la situazione pandemica sta progressivamente peggiorando. Anche in Italia. La cabina di regia del Governo, in queste ore, sta cercando di attuare delle restrizioni soft che dovrebbero arginare il conteggio dei nuovi positivi. Negli Stadi la mascherina sarà obbligatoria e la capienza di riempimento sarà al 75%. Una vittoria per Valentina Vezzali che aveva lavorato proprio in questa direzione tentando di preservare l'apertura degli impianti sportivi. Adesso, però, le società calcistiche dovranno attuare ferrei controlli per evitare nuove restrizioni. Stadi, mascherina obbligatoria, Vezzali: "Scongiurare le restrizioni" Contento, e non poco, il Sottosegretario allo ...

sportface2016 : +++Stadi, capienza rimane al 75%. Obbligatoria mascherina FFP2, si discute su tamponi a chi non ha ricevuto la terza dose+++ #SerieA - capuanogio : #Covid, la capienza resta al 75% ma l'indicazione sarà quella dell'obbligo di indossare una mascherina FFP2. Se con… - GoalItalia : Stadi aperti al 75% con obbligo di mascherina FFP2 ???? Il Governo studia la linea per contrastare il Covid senza ch… - Virus1979C : Il Governo sugli stadi: capienza ancora al 75% ma tutti con mascherina FFP2. - PianetaMilan : Novità in vista -