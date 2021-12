Stadi, il Governo ha deciso: sarà obbligatorio per tutti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sospiro di sollievo per i tifosi di tutta Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, il Governo avrebbe confermato la possibilità di andare allo Stadio senza intervenire sulla capienza, che quindi resta al 75%. NAPLES, ITALY – DECEMBER 04: SSC Napoli fans show their support during the Serie A match between SSC Napoli v Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Ci sarà però una novità: verrà infatti previsto l’uso della mascherina FFP2 anche all’aperto e in zona bianca per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato comprese. Obbligo di mascherina FFP2 anche per andare al cinema, a teatro o per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico. Alle 17 è prevista la riunione del Consiglio dei ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sospiro di sollievo per i tifosi di tutta Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, ilavrebbe confermato la possibilità di andare alloo senza intervenire sulla capienza, che quindi resta al 75%. NAPLES, ITALY – DECEMBER 04: SSC Napoli fans show their support during the Serie A match between SSC Napoli v Atalanta BC ato Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Ciperò una novità: verrà infatti previsto l’uso della mascherina FFP2 anche all’aperto e in zona bianca per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato comprese. Obbligo di mascherina FFP2 anche per andare al cinema, a teatro o per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico. Alle 17 è prevista la riunione del Consiglio dei ...

