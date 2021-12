Stadi | il Governo ha deciso | capienza ancora al 75% ma con FFP2

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel corso della cabina di regia odierna, ilha preso una decisione anche sulladegliNella mattinata odierna si è svolta una cabina di regia in cui ilera chiamato a decidere nuove restrizioni per contenere la pandemia da Covid-19. Tra i temi trattati anche quello relativa alladegli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ilavrebbedi mantenerla al 75% ma con una differenza: tutti i tifosi presenti sugli spalti dovranno indossare una mascherina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

