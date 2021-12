Stadi e palazzetti, niente tamponi per i tifosi vaccinati: basterà il Super Green Pass (Di giovedì 23 dicembre 2021) Così come confermato in conferenza stampa dal ministro della salute, Roberto Speranza, scongiurato il rischio di tamponi per entrare allo Stadio per chi non è vaccinato con terza dose ma solo con due o una dose. Resta il Super Green Pass per accedere a Stadi e palazzetti: i tifosi per entrare negli impianti sportivi dovranno presentare una certificazione verde ottenuta mediante vaccinazione o guarigione dal Covid. Al contempo, però, sarà vietato consumare cibi o bevande all’interno degli Stadi e bisognerà indossare per tutta la durata dell’evento la mascherina FFP2. Queste le parole del ministro Speranza: “Sarà obbligatoria la FFP2 per alcuni ambiti. Trasporto a lunga percorrenza, locale, cinema, teatri, museo, eventi sportivi al ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Così come confermato in conferenza stampa dal ministro della salute, Roberto Speranza, scongiurato il rischio diper entrare alloo per chi non è vaccinato con terza dose ma solo con due o una dose. Resta ilper accedere a: iper entrare negli impianti sportivi dovranno presentare una certificazione verde ottenuta mediante vaccinazione o guarigione dal Covid. Al contempo, però, sarà vietato consumare cibi o bevande all’interno deglie bisognerà indossare per tutta la durata dell’evento la mascherina FFP2. Queste le parole del ministro Speranza: “Sarà obbligatoria la FFP2 per alcuni ambiti. Trasporto a lunga percorrenza, locale, cinema, teatri, museo, eventi sportivi al ...

