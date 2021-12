Stadi: capienza rimane al 75% con obbligo di mascherina FFP2. Niente tamponi per i vaccinati (Di giovedì 23 dicembre 2021) La stretta sugli Stadi sembra, al momento, scongiurata. La Cabina di Regia, presieduta questa mattina dal premier Draghi, ha confermato la capienza degli Stadi al 75% in zona bianca, gialla e arancione mentre in zona rossa le partite si disputeranno a porte chiuse. Ma c’è una importante novità: nei luoghi al chiuso e in quelli affollati, come gli Stadi appunto, sarà obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2. Niente test antigienico o molecolare a tutti coloro che non hanno ricevuto ancora la dose booster, o dose di richiamo. Scongiurato questo ulteriore onere per i tifosi. Invece, non si potranno consumare cibi e bevande all’interno degli impianti. “Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) La stretta suglisembra, al momento, scongiurata. La Cabina di Regia, presieduta questa mattina dal premier Draghi, ha confermato ladeglial 75% in zona bianca, gialla e arancione mentre in zona rossa le partite si disputeranno a porte chiuse. Ma c’è una importante novità: nei luoghi al chiuso e in quelli affollati, come gliappunto, sarà obbligatorio indossare ladi tipotest antigienico o molecolare a tutti coloro che non hanno ricevuto ancora la dose booster, o dose di richiamo. Scongiurato questo ulteriore onere per i tifosi. Invece, non si potranno consumare cibi e bevande all’interno degli impianti. “Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare ...

