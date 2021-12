Squalificati Serie A | il giudice sportivo | assenza pesantissima per l’Inter

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è conclusa la 19esima giornata del campionato diA e sono arrivate le decisioni del. Si sono registrate indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica, non si ferma più, ok anche Milan e Juventus, passi falsi di Napoli e Atalanta. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 dicembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA TESSMANN Francis Tanner ...