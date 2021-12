Sport Italiano sotto choc | il campione ucciso dal covid in soli 10 giorni

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è spento a 55 anni Luca Pettenò, agente di sicurezza e bodybuilder, pluripremiato a livelloe internazionale nelle categorie "over". Si trovava all'ospedale di Mirano, ricoverato dopo aver contratto il. #FOTO A FINE ARTICOLO Residente da qualche tempo a Caltana di Santa Maria di Sala, aveva sempre vissuto a Pianiga e frequentava da molti anni il "Linea Club" di Vigonza. È Michela, una delle istruttrici di fitness della palestra a ricordarlo sulla pagina social: «Te ne sei andato in punta di piedi, - ha scritto - senza fare rumore, lasciando un vuoto incolmabile. La tua casa non sarà più la stessa, noi non saremo più gli stessi. Ciao Luca, ovunque tu sia, rip grande uomo». «L’ho conosciuto più di di 30 anni fa, - ricorda Marina - un gigante buono, un'anima lieve, rimasta intatta con il passare degli anni. Ci incrociavamo ...

