Sport in lutto | il campione italiano sconfitto dal Covid Morto a 55 anni

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Pluripremiato a livelloe internazionale nelle categorie “over”, èa 55da. L’atleta si trovava all’ospedale di Mirano, ricoverato dopo aver contratto il coronavirus, che non gli ha lasciato scampo. Il 55enne lascia la madre, i fratelli Marco e Massimo e le due sorelle Cinzia e Loretta. I funerali si terranno lunedì 27 dicembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Martino vescovo a Pianiga, in provincia di Venezia. Sul suo profilo Facebook in tanti lo ricordano con messaggi: “Addio amico mio…..ci rivediamo presto in cielo“; “Che la terra ti sia lieve“, si legge tra i tantissimi commenti. E ancora “Ricordati Signore di questo fratello che hai chiamato a Te da questa vita, come col Battesimo lo hai unito a Te rendilo partecipe della Tua Resurrezione. ...

Advertising

MarcoBeltrami79 : Perchè il Torino gioca con il lutto al braccio contro l’Inter #torinointer #seriea #fanpage - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LUTTO - Rugby, muore a 32 anni un giocatore della nazionale spagnola - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - Rugby, muore a 32 anni un giocatore della nazionale spagnola - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - Rugby, muore a 32 anni un giocatore della nazionale spagnola - susydigennaro : RT @napolimagazine: LUTTO - Rugby, muore a 32 anni un giocatore della nazionale spagnola -

Ultime Notizie dalla rete : Sport lutto

Sport Fanpage

Politica OpinioniEconomia e Lavoro Esteri Eventi Lifestyle Magazine Smat Migliori Bonus Benvenuto Scommesse ... 2021 Torino Crollo gru, domani il funerale di Filippo ecittadino Redazione - ......il Padovano dove aveva allargato negli anni il giro delle conoscenze per via delloe nell'... Ci stringiamo attorno al dolore di parenti e amici per questoimprovviso - conclude il primo ...Tragedia in Svizzera. Un giovane di Anacapri, Fabio Minieri (nella foto), ha perso la vita investito da un furgone. Il ragazzo, 29 anni, cameriere, ...La gioia per il gol, con un grande dolore nel cuore. Quando Alessandro Favalli, ieri pomeriggio, ha segnato la rete che aveva riacceso le speranze bianconere (già una gli era stata annullata in preced ...