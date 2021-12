Sport: Ffp2 in eventi sportivi, Vezzali ‘società intensifichino i controlli’ (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – “Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per assistere agli eventi Sportivi”. Così la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – “Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l’obbligo di indossare la mascherinaper assistere agliivi”. Così la sottosegretaria alloValentinain una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

