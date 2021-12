“Spezzare i monopoli digitali” Così Usa e Ue si alleano per lanciare l’assalto alle Big Tech

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In un’intervista rilasciata al Financial Times, la commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager ha parlato di una “nuova fase” che si è aperta nella regolamentazione delle Bigda parte delle autorità Antitrust europee e statunitensi. Verstager ha fatto riferimento a una sempre maggiore integrazione nelle attività regolatorie sulle due sponde dell’Atlantico. Questo cambio di paradigma implica, nella sostanza, una crescente attenzionefusioni tra le compagnie eacquisizioni, da parte dei giganti del settore, di aziende medio-piccole, al fine di evitare la formazione dinel mercato digitale. Come ha specificato la stessa commissaria Ue alla Concorrenza, la sinergia tra Unione Europea e Stati Uniti si è rafforzata in seguito alla nomina di Lina Khan a capo della Federal Trade Commission ...