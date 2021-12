Speranza | «Discoteche chiuse fino al 31 gennaio» Locatelli | «Vaccinatevi | la terza dose protegge da Omicron» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 dicembre 2021) «Le nuove evidenze ci portano a ridurre l’arco temporale del Green pass a 6 mesi, la decisione partirà il 1° di febbraio. E poi a rafforzare l’uso delle mascherine, ora sempre più importanti davanti alla presenza di una variante potente: obbligatorie all’aperto e di tipo Ffp2 su mezzi trasporto, cinema, musei, eventi sportivi al chiuso e stadi. Abbiamo dovuto prevedere anche il divieto di cibi e bevande». Queste le prime parole del ministro della Salute Robertodurante la conferenza stampa tenuta a seguito dell’approvazione in Cdm del nuovo decreto anti Covid per le festività. A commentare la situazione epidemiologica in cui si inseriscono le nuove norme anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco. ...