Spalletti lo ha sostituito al 45?: “Nasce il caso Mertens?” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Napoli chiude il suo 2021 con una brutta, pesante sconfitta contro lo Spezia, visto anche il modo in cui è arrivata: autorete di Juan Jesus e vittoria per la squadra ligure, nonostante non abbia mai calciato verso lo specchio della porta. Una cosa mai successa dal 2004, anno in cui è nata la famosa fonte di raccolta dati Opta. La partita di ieri ha offerto molti spunti interessanti su cui il Napoli dovrà riflettere. La prima è saltata fuori al 45?, quando Spalletti ha chiamato fuori Mertens per far entrare subito Petagna. “«È stata una scelta tecnica», ha motivato l’allenatore al termine della partita contro lo Spezia. «Ma non ha fruttato quello che si sperava», ha aggiunto Spalletti. Vera e propria bocciatura per l’attaccante belga che già contro il Milan, domenica sera, era stato tenuto in panchina per quasi 80, proprio lui ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Napoli chiude il suo 2021 con una brutta, pesante sconfitta contro lo Spezia, visto anche il modo in cui è arrivata: autorete di Juan Jesus e vittoria per la squadra ligure, nonostante non abbia mai calciato verso lo specchio della porta. Una cosa mai successa dal 2004, anno in cui è nata la famosa fonte di raccolta dati Opta. La partita di ieri ha offerto molti spunti interessanti su cui il Napoli dovrà riflettere. La prima è saltata fuori al 45?, quandoha chiamato fuoriper far entrare subito Petagna. “«È stata una scelta tecnica», ha motivato l’allenatore al termine della partita contro lo Spezia. «Ma non ha fruttato quello che si sperava», ha aggiunto. Vera e propria bocciatura per l’attaccante belga che già contro il Milan, domenica sera, era stato tenuto in panchina per quasi 80, proprio lui ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Mertens bocciato da #Spalletti? Sostituito dopo 45 minuti - Paolo_Venturini : Dopo aver inizialmente lasciato #Mertens in panchina contro il Milan ieri #Spalletti lo ha sostituito in una gara d… - lightmoon972 : RT @CapitanCarla: Che poi Spalletti non ha mai sostituito nessuno al 45esimo, ha qualche problema con Mertens? Era l'unico che poteva cambi… - zazoomblog : “Perché ho sostituito Mertens” la spiegazione di Spalletti - #“Perché #sostituito #Mertens” - infoitsport : Spalletti rivela: 'Mertens stava bene: l'ho sostituito per un solo motivo' -