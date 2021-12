Spalletti contraddittorio | il Napoli non sapeva come battere lo Spezia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Le (enormi) differenze tra statistica e tattica Dal punto di vista puramente statistico, empirico, numerico, la sconfitta delcon loè inspiegabile. È una su un milione. Non era mai successo, negli ultimi 17 anni (cioè da quando Opta rileva i dati della Serie A), che una squadra riuscisse a vincere una partita senza fare un solo tiro in porta. Detto questo, però, il discorso va approfondito. Perché i numeri grezzi, soprattutto in uno sport ad alta componente episodica e a basso punteggioil calcio, hanno poco significato se non contestualizzati. Nel caso di0-1, le evidenze tattiche e di contesto danno una lettura e una dimensione più ampia, quindi più corretta, rispetto ai numeri. E allora possiamo dire che, pur concedendo poco o nulla agli avversari, la squadra di ...

... ai microfoni di TuttoMercatoweb.com ha presentato la sfida di domani tra la squadra die ... Anche se, quando è andato via, è statonelle dichiarazioni. Per questo la gente ha ...Lucianoera stato costretto suo malgrado a partire in un clima di disfattismo dilagante. ...e l'unico vero "colpo" del mercato del Napoli era stato l'arrivo all'apparenzadel ...L'analisi tattica spiega più delle statistiche. Scelte di formazione contraddittorie, soprattutto nei casi di Mertens e Lozano ...Antonio Corbo, corrispondente a Napoli de La Repubblica, ha presentato la sfida di domani tra la squadra di Spalletti e la Lazio di Sarri ai microfoni di Tmw. ”Il rancore non c’è più. Non credo arrive ...