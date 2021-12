Sostegno a famiglie con animali colpite da Covid-19, torna l’iniziativa Leidaa (Di giovedì 23 dicembre 2021) l’iniziativa rilancia il progetto “Leidaa per emergenza Covid-19” che, iniziata nel marzo del 2020 e di fatto mai interrotta, è stata fondamentale per aiutare migliaia di famiglie italiane “Noi ci siamo!”. È questo lo slogan dell’iniziativa della Lega Italiana Difesa animali e Ambiente per tutelare le persone o le famiglie, colpite direttamente o indirettamente dal Covid-19, che non possono più accudire i propri animali, durante l’isolamento domiciliare o il ricovero in ospedale per i casi più gravi. Il numero da chiamare per informazioni e per l’attivazione di volontari su tutto il territorio nazionale (un servizio gratuito) è: 02-94351244. “Anche se rispetto alle scorse ondate, per merito della maggior conoscenza ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 dicembre 2021)rilancia il progetto “per emergenza-19” che, iniziata nel marzo del 2020 e di fatto mai interrotta, è stata fondamentale per aiutare migliaia diitaliane “Noi ci siamo!”. È questo lo slogan deldella Lega Italiana Difesae Ambiente per tutelare le persone o ledirettamente o indirettamente dal-19, che non possono più accudire i propri, durante l’isolamento domiciliare o il ricovero in ospedale per i casi più gravi. Il numero da chiamare per informazioni e per l’attivazione di volontari su tutto il territorio nazionale (un servizio gratuito) è: 02-94351244. “Anche se rispetto alle scorse ondate, per merito della maggior conoscenza ...

Advertising

sole24ore : 'Ci sono i grandi produttori e venditori di #energia che stanno facendo profitti fantastici. Dovranno partecipare a… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: Nessun disaccordo in #UE sulla necessità di dover procedere a una risposta rapida agli aumenti d… - Lopinionista : Sostegno a famiglie con animali colpite da Covid-19, torna l'iniziativa Leidaa - ADM_assdemxmi : RT @ComuneMI: Il comune ha stanziato oltre 4 milioni di euro per supportare le famiglie che, in difficoltà per il Covid-19, non riescono a… - ComuneLAquila : #solidarietà alimentare e il #sostegno alle #famiglie in difficoltà per il pagamento di affitti e bollette a causa… -