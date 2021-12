Sophie Codegoni trascorre la notte con Alessandro e gli dice di Jessica

(Di giovedì 23 dicembre 2021)diadLa discussione traSelassié ea causa diBasciano ha aperto nuove dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip. La Princess ha avuto un diverbio con la sua amica ammettendo di provare un interesse per l’ex tentatore di Temptation Island, ma di aver notato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Sophie trascorre la notte con Alessandro e confida: 'Jessica prova interesse per te' #gfvip - zazoomblog : Scoppia il litigio tra Jessica Salassiè e Sophie Codegoni: “Alessandro piaceva a me lo sapevi!” - #Scoppia… - Novella_2000 : Alessandro conteso tra Jessica e Sophie: scoppia la lite tra le due (VIDEO) #gfvip - 5Ricomincio : - telodogratis : Gf Vip, il tradimento di Sophie Codegoni: tutta la notte tra le braccia di Alessandro Basciano -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

L'opinionista, infatti, si è lasciato andare a un duro sfogo conin cui ha cercato di chiarire una volta per tutte la situazione tra lui e la showgirl. La confessione di Biagio D'...Alessandro Basciano ehanno trascorso la notte insieme nella casa del Grande Fratello Vip . Inizialmente il neo - entrato si era avvicinato a Soleil Sorge , la quale però gli ha rifilato un due di picche,...Giacomo Urtis ha lucidamente commentato l'infatuazione di Jessica Selassié per Alessandro Basciano, appena entrato al Gf Vip 6 ...GF Vip, Sophie Codegoni non convinta da Jessica Selassiè: "Si è impuntata" Al GF Vip è cominciata una vera e propria corsa alla conquista di Alessandro ...