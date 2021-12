Sondaggi Bidimedia | Quirinale | Cartabia davanti a Draghi nelle preferenze degli italiani

Advertising

ultimora_pol : #Sondaggi Sondaggio di BiDiMedia: #PD|S&D: 21% #Lega|ID: 19% #FdI|ECR: 19% #M5S|NI: 15% #FI|EPP: 7% #Azione|… - DD_Mauro : RT @SBidimedia: ??La BiDiMedia di tutti i sondaggi ??#19dicembre ??PD consolida il primo posto ??Crollo del Movimento 5 stelle ??In crescita i… - SBidimedia : ??La BiDiMedia di tutti i sondaggi ??#19dicembre ??PD consolida il primo posto ??Crollo del Movimento 5 stelle ??In cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Bidimedia

: cala fiducia governo La fiducia nel governo Draghi cala di 2 punti al 51%. Secondo le analisi deiil gradimento verso l'esecutivo rimane stabile tra gli ......6% medio con punte oltre il 21 per, Swg, Demopolis. FdI, invece, col suo 19,9% risale di qualche decimale. È alla pari con il Pd in ben tre dei setteanalizzati: Tecnè, Noto ed Emg.FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori isti ...Nelle intenzioni di voto il Pd è in testa e vola più di due punti davanti a Fratelli d’Italia e Lega, che invece crollano insieme al ...