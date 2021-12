Soffocato da un boccone di carne di cervo | manovre di salvataggio inutili | morto barista di 49 anni

Advertising

infoitinterno : Tragedia al ristorante, boccone di traverso e Matteo è morto soffocato - informamolise : Cronaca nazionale/ Ingerisce un boccone di carne di cervo e muore soffocato - infoitinterno : Matteo Dal Molin morto al ristorante: soffocato da un boccone di carne, la manovra di Heimlich non basta - infoitinterno : Boccone di traverso, tragedia al ristorante: muore soffocato - infoitinterno : Matteo muore sotto gli occhi della compagna e degli amici al ristorante: «Soffocato da un boccone di cervo» -

Ultime Notizie dalla rete : Soffocato boccone

Si chiamava Matteo ed era il barista di un noto locale del comune di Valdagno, deceduto per soffocamento a causa di undi carne, nonostante il rapido intervento delle persone che si trovavano ...... 49 anni, barista al 'Pecora nera' c he, il 21 dicembre, mentre si trovava al ristorante in compagnia degli amici e della compagna Irene, è mortoda undi carne di cervo. Quella che ...La compagna e gli amici che si trovavano a cena con lui sono sconvolti: nonostante la manovra di Heimlich non è stato possibile salvare un barista di Valdagno, morto per soffocamento a causa di un pez ...Matteo Dal Molin, 49 anni di Valdagno, in provincia di Vicenza, è morto soffocato da un boccone di carne di cervo mentre cenava al ristorante con la compagna e gli amici. Oggi si terranno i funerali.