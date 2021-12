Snowboard, i convocati dell’Italia nello slopestyle freesnow per la prima tappa a Calgary (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il 2021 sta per salutarci, mentre c’è qualcosa che sta per cominciare. Il riferimento è al primo appuntamento della Coppa del Mondo di slopestyle freesnow, con la tappa fissata al Canada Olympic Park di Calgary dal 30 dicembre al 1° gennaio. Il calendario del massimo circuito internazionale prevede sei appuntamenti stagionali e, dopo i round nordamericani tra Canada e Stati Uniti, si andrà a Laax, in Svizzera, (13-16 gennaio) e, dopo la pausa per le Olimpiadi di Pechino, si volgerà lo sguardo alla Georgia (4-6 marzo) per poi tornare nuovamente in terra elvetica a Silvaplana (25-27 marzo). Per questo percorso (fonte: Fisi), il coordinatore Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile settore Coppa del Mondo Filippo Kratter, ha diramato i due convocati dell’Italia per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il 2021 sta per salutarci, mentre c’è qualcosa che sta per cominciare. Il riferimento è al primo appuntamento della Coppa del Mondo di, con lafissata al Canada Olympic Park didal 30 dicembre al 1° gennaio. Il calendario del massimo circuito internazionale prevede sei appuntamenti stagionali e, dopo i round nordamericani tra Canada e Stati Uniti, si andrà a Laax, in Svizzera, (13-16 gennaio) e, dopo la pausa per le Olimpiadi di Pechino, si volgerà lo sguardo alla Georgia (4-6 marzo) per poi tornare nuovamente in terra elvetica a Silvaplana (25-27 marzo). Per questo percorso (fonte: Fisi), il coordinatore Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile settore Coppa del Mondo Filippo Kratter, ha diramato i dueper la ...

