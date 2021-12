Skeleton | i convocati dell’Italia per la gara di Sigulda | si gareggia il 31 dicembre

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Sesto appuntamento di otto per la Coppa del Mondo di: ci si sposta verso la Lettonia, in quel di, dove si gareggerà il giorno della vigilia di Capodanno, il 31. Sia lamaschile che quella femminile saranno in programma a San Silvestro nella mattinata italiana. Per l’occasione la Nazionale azzurra schiererà al via quattro atleti. La stella ovviamente è Valentina Margaglio, che in stagione si è portata a casa già ben due podi. Con lei spazio anche ad Amedeo Bagnis, Alessia Crippa e Mattia Gaspari. Foto: Lapresse

Advertising

sportface2016 : Quattro azzurri convocati -

Ultime Notizie dalla rete : Skeleton convocati

OA Sport

Ricordiamo che come accaduto per il bob gli atleti hanno disputato degli allenamenti in quel di Altenberg. Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis, Marvin Moscara, Pietro Drovanti, Giovanni Marchetti, Alessia ...Ricordiamo che come accaduto per il bob gli atleti hanno disputato degli allenamenti in quel di Altenberg. Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis, Marvin Moscara, Pietro Drovanti, Giovanni Marchetti, Alessia ...Sesto appuntamento di otto per la Coppa del Mondo di skeleton: ci si sposta verso la Lettonia, in quel di Sigulda, dove si gareggerà il giorno della vigilia di Capodanno, il 31 dicembre. Sia la gara m ...Skeleton, Coppa del Mondo Sigulda: sono quattro gli azzurri convocati per la tappa lettone, ecco gli atleti italiani presenti ...