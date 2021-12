Skeleton, Coppa del Mondo: a Sigulda Valentina Margaglio guida la spedizione (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Si svolgerà sul budello lettone di Sigulda il sesto appuntamento stagionale di otto complessivi della Coppa del Mondo di Skeleton, con la penultima tappa fissata in Germania, a Winterberg il 7 gennaio, per terminare poi ad St. Moritz il 14 gennaio”. E’ quanto fa sapere la Fisi in una nota. E “in quest’ottica il direttore sportivo Maurizio Oioli ha deciso di convocare quattro atleti per una settimana di allenamenti in preparazione alla gara di Sigulda, che si svolgerà venerdì 31 dicembre. Saranno presenti Valentina Margaglio, che in questa stagione ha ottenuto i primi due storici podi della storia dello Skeleton italiano nel massimo circuito, Amedeo Bagnis, Alessia Crippa e Mattia Gaspari”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Si svolgerà sul budello lettone diil sesto appuntamento stagionale di otto complessivi delladeldi, con la penultima tappa fissata in Germania, a Winterberg il 7 gennaio, per terminare poi ad St. Moritz il 14 gennaio”. E’ quanto fa sapere la Fisi in una nota. E “in quest’ottica il direttore sportivo Maurizio Oioli ha deciso di convocare quattro atleti per una settimana di allenamenti in preparazione alla gara di, che si svolgerà venerdì 31 dicembre. Saranno presenti, che in questa stagione ha ottenuto i primi due storici podi della storia delloitaliano nel massimo circuito, Amedeo Bagnis, Alessia Crippa e Mattia Gaspari”. SportFace.

