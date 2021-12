Sicilia | serie di cosse di terremoto nel Catanese | magnitudo tra 2 2 e 4 3

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Diverse sdi- sono almeno otto ditra 2.2 e 4.3 - sono state registrate nel: lo sciame sismico è stato avvertito nettamente dai residenti. Come riporta l'Ingv, l'istituto di geofisica e vulcanologia, la scossa più rilevante - di4.3 - è avvenuta a 6 km a sud-ovest di Motta Sant'Anastasia, alla profondità di 11 km. Una scossa particolarmente forte, avvertita nettamente anche a Catania e provincia. Segnalazioni anche dalle province di Siracusa e Ragusa. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.

lillydessi : Il tribunale dichiara fallito il Catania: cosa succederà al campionato? - Giornale di Sicilia - LALAZIOMIA : **Calcio: Serie A, Venezia-Lazio 1-3** | La Sicilia - elgitanorex : @marteblog Esatto, basta guardare il caso Messina che fu una delle prime ad avere lo stadio nuovo, e poco dopo è sp… - FrkeeFrks : In tempi più felici il derby di Sicilia si giocava in serie A ed era capace di produrre questo tipo di magia.… - vesproericino : RT @ZerounoTv: Eccellenze di Sicilia su Food Network: la serie tv dedicata alla pasticceria siciliana -

Trema la Sicilia, terremoto a Catania. La prima scossa è stata avvertita alle 21.34, poi un'altra serie nei minuti successivi: la più forte alle 22.33 di magnitudo ...