“Si chiude fino al 31 gennaio” Nuove misure contro Omicron | tutte le novità ufficiali

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Niente feste in piazza e discoteche chiuseal 31, niente più caffè al bancone per i non vaccinati, super pass per andare in un museo o in palestra, mascherine Ffp2 obbligatorie per bus e metropolitane, andare allo stadio o al cinema, tamponi a campione per chi entra in Italia anche dai valichi di frontiera, 9 milioni per garantire uno screening nelle scuole e assicurare il rientro in sicurezza dopo le vacanze. Consalita al 28% dei casi e destinata ad esplodere nelle prossime settimane e il record assoluto di positivi in quasi due anni di pandemia, oltre 44mila in 24 ore, il governo vara l'ennesimo decreto per cercare di contenere la pandemia ma è ssull'obbligo vaccinale nel mondo del lavoro. Il testo approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri, 10 articoli in tutto nella bozza, ...