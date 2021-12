Sfida | Brad Pitt geloso di Jennifer Aniston e Justin Theroux!

(Di giovedì 23 dicembre 2021)del rapporto diTheroux: secondo quanto riportato dai giornali di gossip americani l’attoreproverebbe gelosia per il legame tra, 52 anni, con l’ex maritoTheroux. Insomma, per il Premio Oscar l’amicizia che lega la sua ex moglie asarebbe una vera L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfida Brad

TenaceMente.com

Il 2021 diPitt è stato assai impegnativo: l'attore, infatti, ha girato due nuovi film con ... La risorsa ha dichiarato: "Il 2021 è stato veramente unaper tutti quanti, a maggior ragione per ...Un po' di luce servirà ai rossoblù anche per lacon la Juve. La vittoria in casa manca da 23 ... Io però mi riferivo aPitt. Non male neppure lui direi" La newsletter del Corriere di Bologna ...Brad Binder e suo fratello Darryn formeranno la terza coppia di fratelli in MotoGP. Il pilota KTM sarà di aiuto per il rookie del team Yamaha RNF.Una risorsa ha rivelato a PEOPLE le speranze che Brad Pitt ha per il 2022: con il compimento di 58 anni, l'attore spera in un'annata più positiva della precedente. Nonostante sia un divo, Brad Pitt ha ...