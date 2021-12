Serie B, rinviate tutte le partite previste il 26 e il 29 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Secondo Sky, la Lega Serie B ha deciso di rinviare tutte le partite previste il 26 e il 29 dicembre a causa dell’aumento esponenziale di contagi Covid. L’emittente satellitare ha riferito che l’assemblea di lega – ancora in corso – è al lavoro per individuare immediatamente le date in cui riprogrammare le due giornate, la diciannovesima e la ventesima. Attese, nel breve, novità. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Secondo Sky, la LegaB ha deciso di rinviareleil 26 e il 29a causa dell’aumento esponenziale di contagi Covid. L’emittente satellitare ha riferito che l’assemblea di lega – ancora in corso – è al lavoro per individuare immediatamente le date in cui riprogrammare le due giornate, la diciannovesima e la ventesima. Attese, nel breve, novità. L'articolo ilNapolista.

