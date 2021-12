Serie B, rinviate tutte le gare del 26 e 29 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al termine dell’Assemblea con carattere d’urgenza convocata questa mattina per l’emergenza Covid, la Lega Serie B ha deciso di rinviare l’ultima giornata del girone di andata e la prima di quello di ritorno in programma il 26 e il 29 dicembre. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rinvii di Benevento-Monza e Lecce-Vicenza L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al termine dell’Assemblea con carattere d’urgenza convocata questa mattina per l’emergenza Covid, la LegaB ha deciso di rinviare l’ultima giornata del girone di andata e la prima di quello di ritorno in programma il 26 e il 29. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rinvii di Benevento-Monza e Lecce-Vicenza L'articolo

