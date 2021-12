Serie B | rinviate le partite del 26 e 29 dicembre

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In seguito all'esplosione di nuovi casi di Covid nei vari club e in generale in tutto il paese la LegaB ha deciso di rinviare tutte ledel 19° e 20° turno in programma il 26 e il 29 ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B LE GIORNATE DEL 26 E 29 DICEMBRE SARANNO RINVIATE In corso Assemblea per stabilire nuove date #SkySerieB #SerieB #SkySport - Lazio_TV : SERIE B: RINVIATE LE GIORNATE DEL 26 E 29 DICEMBRE. - GalantoMassimo : Covid: Serie B; rinviate giornate 26 e 29 dicembre. - PerugiaViVa : RT @DiMarzio: #SerieB, rinviate le ultime due giornate del 2021 - vivere_sardegna : Coronavirus, crescente numero di contagiati: rinviate le partite dei prossimi due turni di Serie B -

Tutte le partite del 19° e 20° turno diB , in programma il 26 e il 29 dicembre, non si disputeranno e sonoa data da destinarsi. Questa la decisione proveniente dall'assemblea della LegaB convocata d'urgenza in ...Inevitabilmente, dunque, cambia anche il programma dellaB che avrebbe dovuto osservare un periodo di pausa dal 29 dicembre fino al 15 gennaio. La Lega ha dovuto far fronte ai tanti casi di ...