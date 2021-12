Serie B | la Lega rinvia le gare del 26 e del 29 dicembre Stop per Reggina | Cosenza e Crotone

Advertising

reportrai3 : La Gdf, su disposizione della Procura, ha eseguito “acquisizioni documentali” presso le sedi Inter e Lega nazionale… - repubblica : Serie A, indagine sulle plusvalenze: Guardia di Finanza nelle sedi di Inter e Lega calcio - reportrai3 : Il 16 dicembre i presidenti delle squadre di Serie A si sono incontrati per l’assemblea della Lega. Report era lì.… - sportli26181512 : Totti, strepitosa doppietta nella Lega calcio a 8. E lo speaker si esalta: Ancora decisivo l'ex numero 10 gialloros… - sportli26181512 : Serie B, rinviate le partite del 26 e 29 dicembre: L'assemblea straordinaria della Lega ha deciso di spostare le pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lega

Questa la decisione proveniente dall'assemblea dellaB convocata d'urgenza in seguito all'esplosione di nuovi casi di Covid nei vari club e in generale in tutto il paese. Inevitabilmente, ...In seguito all'esplosione di nuovi casi di Covid nei vari club e in generale in tutto il paese laB ha deciso di rinviare tutte le partite del 19° e 20° turno in programma il 26 e il 29 dicembre a data da destinarsi. Inevitabilmente, dunque, cambia anche il programma dellaB che ...Tutte le partite del 19° e 20° turno di Serie B, in programma il 26 e il 29 dicembre, non si disputeranno e sono rinviate a data da destinarsi. Questa la decisione proveniente dall'assemblea della Leg ...Non si placa l'emergenza Covid con i contagi che sono tornati a risalire in quasi tutte le squadre del campionato cadetto ...