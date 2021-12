Serie A, 19^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di giovedì 23 dicembre 2021) All’indomani della 19^ giornata di Serie A, che ha chiuso ufficialmente il girone d’andata, il Giudice Sportivo ha anche emesso il suo ultimo comunicato del 2021. Sono ben otto i calciatori fermati per un turno, tra i quali un solo espulso, il centrocampista del Venezia Tanner Tessman. Al ventenne statunitense, fermato per un turno, si aggiunge il compagno di squadra Mattia Caldara, diffidato e ammonito durante il match contro la Lazio. Entrambi, perciò, salteranno la trasferta contro la Salernitana alla ripresa. Gli altri calciatori giunti alla quinta ammonizione stagionale, e conseguente stop per squalifica, sono cinque. Tra questi spiccano Hakan Calhanoglu dell’Inter, che perciò salterà il Bologna, Mario Rui del Napoli, che non prenderà parte al delicato match contro la Juventus, e Remo Freuler dell’Atalanta. ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 23 dicembre 2021) All’indomani della 19^diA, che ha chiuso ufficialmente il girone d’andata, ilha anche emesso il suo ultimo comunicato del 2021. Sono ben otto i calciatori fermati per un turno, tra i quali un solo espulso, il centrocampista del Venezia Tanner Tessman. Al ventenne statunitense, fermato per un turno, si aggiunge il compagno di squadra Mattia Caldara, diffidato e ammonito durante il match contro la Lazio. Entrambi, perciò, salteranno la trasferta contro la Salernitana alla ripresa. Gli altri calciatori giunti alla quinta ammonizione stagionale, e conseguente stop per squalifica, sono cinque. Tra questi spiccano Hakan Calhanoglu dell’Inter, che perciò salterà il Bologna, Mario Rui del Napoli, che non prenderà parte al delicato match contro la Juventus, e Remo Freuler dell’Atalanta. ...

Advertising

loterias_es : 19.517, 3er premio 500.000€ a la serie #LoteríaNavidad #SorteoNavidad - Azzurri : #MadeinItaly ???? ?? Italiani in #SerieA: la statistica premia Ivan #Provedel ?? 19^ giornata #VivoAzzurro - OptaPaolo : 0 - Massimiliano Allegri non ha mai perso in 19 incontri contro il Bologna in Serie A (15V, 4N): si tratta dell'all… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 19,99€ ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - LI_SoloRAYA : Il Covid-19 colpisce ancora: si ferma la Serie B -