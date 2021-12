Sergio Ramos | ennesimo cartellino rosso | l’incredibile record

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è affatto una stagione iniziata facilmente quella del difensore spagnolocon la maglia del PSG, dopo un lungo periodo fuori dal campo a causa di un infortunio è tornato ma la prestazione in campo non ha convinto nessuno, anzi ha fatto infuriare molti a causa della sua ennesima espulsione.Espulsioni Ebbene si, nella sera scorsa,è subentrato nel secondo tempo al posto di Mendes e nel giro di 4 minuti (81? e 85?) ha rimediato due cartellini gialli, venendo cosi espulso e lasciando la squadra parigina sotto di un uomo e di un gol, partita finita poi 1-1 grazie al pareggio finale di Mauro Icardi.negativo quindi per lui, che ha in questo modo rimediato il suonumero 20 in tutta la sua ...