Serena Rossi | nella scena d’amore con Zeno c’è una controfigura! Il motivo

(Di giovedì 23 dicembre 2021), lacon Giuseppein Mina Settembre è stata girata da una controfigura: il. La nota attrice e cantante(Getty Images)La nota attrice italianaè nelle sale cinematografiche di tutta Italia con il film Diabolik, dei registi Antonio Manetti e Marco Manetti. Nel film la donna veste i panni di Elisabeth Gay, la prima moglie di Diabolik.ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera raccontando la sua esperienza lavorativa con i due fratelli in regia. Nel corso dell’intervista l’attrice ha parlato anche della sua famiglia e di sua sorella Ilaria, che spesso le fa da controfigura in varie fiction. Basti pensare che la sorella di ...

Advertising

AlatunaSkils : RT @Cinguetterai: Un cast bomba per #DanzaConMe di Roberto Bolle. Tra gli ospiti Serena Rossi, Colapesce e Dimartino, Alessandro Borghi, Ja… - AlatunaSkils : RT @Cinguetterai: Il palinsesto di Rai 1 e Rai 2 fino a marzo. Al giovedì #DocNelleTueMani2 fino al 3/3, #DonMatteo13 dal 10/3. #LAmicaGeni… - irresistewart : RT @Cinguetterai: Il palinsesto di Rai 1 e Rai 2 fino a marzo. Al giovedì #DocNelleTueMani2 fino al 3/3, #DonMatteo13 dal 10/3. #LAmicaGeni… - veneziaradiotv : Serena Rossi: ha affrontato il parto cantando - Danky1237999 : @Baccotvnews Mi sa che anche la domenica giro su rai1 mi incuriosisce La sposa con Serena Rossi essendo fan di un posto al sole -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi

Conduttori della serata,e Lillo che traghetteranno i telespettatori in questo appuntamento fisso tra danza e intrattenimento. Roberto Bolle definisce entrambi come 'artisti completi, ...ha rivelato che durante il suo primo e, per ora, unico parto ha cantato tutto il tempo in napoletano. La conduttrice, di 36 anni, nel 2016 ha avuto il piccolo Diego insieme al compagno ...«Napoli? È una città bellissima, piena di fermento, cultura. Ma troppo spesso vittima di pregiudizi». Scende sempre in prima linea Marisa Laurito quando si parla ...Il fatturato di Serena Wines 1881, azienda vitivinicola di Conegliano (Treviso), ha già superato gli 81,6 milioni di euro del 2019. Sono infatti attesi per questa chiusura d’anno circa 84Read ...