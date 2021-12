Sea Eye con 214 migranti si prepara a vigilia Natale in mare (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si preparano a una vigilia di Natale molto difficile i volontari della Sea Eye, la nave per i salvataggi in mare della omonima Ong tedesca, che si trova a 12 miglia da Porto Empedocle con 214 persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sino a unadimolto difficile i volontari della Sea Eye, la nave per i salvataggi indella omonima Ong tedesca, che si trova a 12 miglia da Porto Empedocle con 214 persone ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Sea Eye con 214 migranti si prepara a vigilia Natale in mare Attendono ok a sbarco a largo di P… - JeanDanton3 : Sta sempre lì a fare su e giù davanti le coste agrigentine la Sea Eye 4, come potete vedere dal tracciato giallo. M… - TerzoTempo54 : RT @francesco088661: #ILPN 'Il problema IMMIGRAZIONE va risolto INSIEME agli altri Paesi UE' ha TUONATO #Draghi al Consiglio UE. MA QUANDO… - Salvargento : RT @LegaSalvini: ?? ONG SEMPRE PIÙ ATTIVE. E ‘SEA EYE’ PUNTA L’ITALIA Anche a dicembre non si arresta il flusso migratorio dalla Libia: la… - reneelettra : RT @JeanDanton3: La nave Sea Eye (Norvegia) fa su e giù lungo le coste agrigentine. Consuma carburante ed inquina. Greta dove sei? E il suo… -