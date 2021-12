Se il riuso della materia organica dà vita a un’epifania artistica (Di venerdì 24 dicembre 2021) In una frazione vicino Piacenza, Campremoldo Sopra, c’è un luogo che è un caso unico di connubio tra arte, zootecnica ed economia circolare. Si tratta di un insieme ordinato di stalle con contiguo un impianto di biomasse, il tutto accanto a un castello del XII secolo e una cascina storica, che per merito di un appassionato imprenditore zootecnico e cultore d’arte, Giantantonio Locatelli, rappresenta un’emozionante fusione di spazi e percorsi che dialogano tra loro. L’elemento che li unisce è la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 dicembre 2021) In una frazione vicino Piacenza, Campremoldo Sopra, c’è un luogo che è un caso unico di connubio tra arte, zootecnica ed economia circolare. Si tratta di un insieme ordinato di stalle con contiguo un impianto di biomasse, il tutto accanto a un castello del XII secolo e una cascina storica, che per merito di un appassionato imprenditore zootecnico e cultore d’arte, Giantantonio Locatelli, rappresenta un’emozionante fusione di spazi e percorsi che dialogano tra loro. L’elemento che li unisce è la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

messveneto : A Firenze in mostra 'Second Life', opere d'arte da riciclo e riuso: Cento giovani artisti si sono misurati sul tema… - roccotomasoni : @confundustria L'irresistibile 2 carica dello Stato ci mostra che il green new deal passa attraverso il riuso della… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: I doni dei bimbi dell’asilo di Luvinate per i nonni della Rsa di Barasso - Ale_Boriani : RT @varesenews: I doni dei bimbi dell’asilo di Luvinate per i nonni della Rsa di Barasso - varesenews : I doni dei bimbi dell’asilo di Luvinate per i nonni della Rsa di Barasso -