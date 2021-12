Scuola: Giannelli (presidi), 'vacanze prolungate a bimbi non vaccinati? Se necessario, parola a Cts' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Stiamo vivendo problemi di pandemia in un continuo rumore di fondo di pareri che dicono tutto e il contrario di tutto. Fermo restando che ognuno è libero di esprimerli, la parola definitiva va al Cts, l'autorità sanitaria preposta. L'esecutivo ha già espresso chiaramente la sua posizione. Se dovrà rivederla, lo farà con i soggetti competenti, dunque con il Comitato tecnico scientifico". Così all'Adnkronos Antonello Giannelli, sulla possibilità indicata da Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano a "prolungare le vacanze di Natale per i piccoli non vaccinati se le cose vanno veramente male con la variante Omicron". "Le valutazioni sanitarie spettano agli organi competenti. Cioè al Cts - prosegue Giannelli - La pandemia non può essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Stiamo vivendo problemi di pandemia in un continuo rumore di fondo di pareri che dicono tutto e il contrario di tutto. Fermo restando che ognuno è libero di esprimerli, ladefinitiva va al Cts, l'autorità sanitaria preposta. L'esecutivo ha già espresso chiaramente la sua posizione. Se dovrà rivederla, lo farà con i soggetti competenti, dunque con il Comitato tecnico scientifico". Così all'Adnkronos Antonello, sulla possibilità indicata da Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano a "prolungare ledi Natale per i piccoli nonse le cose vanno veramente male con la variante Omicron". "Le valutazioni sanitarie spettano agli organi competenti. Cioè al Cts - prosegue- La pandemia non può essere ...

