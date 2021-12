Scuola di borsa (e di borseggio). Un libro di consigli per investire spiega l’essenziale secondo Salvatore Gaziano (SoldiExpert SCF) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Milano 23 dicembre 2021. E’ disponibile da oggi su Amazon il nuovo libro di Salvatore Gaziano, co-fondatore di SoldiExpert SCF, giornalista professionista e grande divulgatore di temi di educazione finanziaria e fra i consulenti patrimoniali e indipendenti più noti in Italia. Un libro in formato pocket di facile lettura disponibile (tutte le info per acquistarlo su Scuoladiborsa.SoldiExpert.com) sia in versione cartacea (solo 7,99 euro) che ebook (4,99 euro) il cui intero ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore di Wishgate Onlus che realizza progetti di sostegno per ragazzi in Italia e in orfanatrofi in Russia e utilizza anche la pet therapy come supporto per le persone malate o con disabilità- “In questo libro – ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Milano 23 dicembre 2021. E’ disponibile da oggi su Amazon il nuovodi, co-fondatore diSCF, giornalista professionista e grande divulgatore di temi di educazione finanziaria e fra i consulenti patrimoniali e indipendenti più noti in Italia. Unin formato pocket di facile lettura disponibile (tutte le info per acquistarlo sudi.com) sia in versione cartacea (solo 7,99 euro) che ebook (4,99 euro) il cui intero ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore di Wishgate Onlus che realizza progetti di sostegno per ragazzi in Italia e in orfanatrofi in Russia e utilizza anche la pet therapy come supporto per le persone malate o con disabilità- “In questo– ...

Advertising

todorokageya : oggi incontro con brunori a scuola e hanno rubato la borsa alla giornalista non dovrei ma sto ridendo - lxouisluv : ho la borsa arcobaleno davanti scuola e mi guardando male ???? - alonewtlone : tutte che entrano a scuola con la borsa. io con lo zaino: ?????? - VivMilano : RT @thevisioncom: Nato a Beach Groove negli anni ’30, nessuno avrebbe mai scommesso sul suo futuro. Quando con la borsa di studio per i mil… - 56Factory : RT @thevisioncom: Nato a Beach Groove negli anni ’30, nessuno avrebbe mai scommesso sul suo futuro. Quando con la borsa di studio per i mil… -